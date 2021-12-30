تدشين أول شباك صيرفة إسلامية لبنك الجزائر الخارجي

أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي عن تدشين أول شباك صيرفة إسلامية وستم خلال المرحلة الأولى تسوية 7 منتجات اسلامية موجهة للأفراد والمؤسسات.

وهي منتجات بنكية موافقة للشريعة الإسلامية ومعتمدة من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. وكذلك من طرف بنك الجزائر.

وأكد المدير العام للبنك، أن مسعى البنك الخارجي هو المساهمة في تطور الصيرفة الإسلامية وتقديم خدمات عالية الجودة للزبائن. والتي تعتر الجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية خاصة في ظل تزاد إقبال الزبائن عليها.

وتندرج الصيرفة الإسلامة في اطار برنامج الحكومة ومن شأنها تلبية طلب الزبائن الذين طالبوا بهذه العملات. كما هو موجود وسائد في العديد من الدول خاصة الأووروبية والأسوية منها. إلى جانب استقطاب أموال السوق الموازي والأموال المكتنزة وضخها في الاقتصاد الفعلي المنتج للثروة.

كما سيتم افتتاح شبابيك اسلامية اخرى على مستوى وكالات البنك الخارجي تدريجا وفق احيتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وسيكون للبنك عرض ثري ومتنوع مكون من صيغ تمويل اسلامة موجهة خصيصا لفئة المؤسسات والمهنيين دعما للإقتصاد الوطني.

إقرأ أيضا:

كما أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان سابقا. أن الصيرفة الاسلامية سمحت باستقطاب اموال لاباس بها رغم حداثة انطلاقها.

وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال رده على أعضاء مجلس الأمة حول قانون المالية 2022 عن فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.

كما أوضح عن منح إمكانية التصريح عن بعد بالممتلكات مضيفا أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة من طائرات وسيارات فخمة وغيرها.

كما أن فرض الضريبة على الأغنياء يندرج ضمن إرساء العدالة الإجتماعية. منوها عن وضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.