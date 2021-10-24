تدشين خط جوي جديد بين مشرية والعاصمة

تم اليوم الأحد، تدشين خط جديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يربط بين مشرية بولاية النعامة والجزائر العاصمة.

الرحلة التي كانت الأولى من نوعها، عبر هذا الخط من مطار “الشيخ بوعمامة” بمشرية نحو مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

حيث يندرج أن تدشين هذا الخط يندرج في إطار خلق ديناميكية لخدمات النقل الجوي الداخلي و إنعاش حركية المطارات الداخلية للوطن.

الرحلة كان على متنها 22 شخص وجرت في ظروف جيدة، وهو الأمر الذي اشار اليه المسافرين عبر هذه الرحلة الذي تكون مرة واحدة اسبوعيا كل يوم أحد.

وكشف مدير المطار أنهم يدرسون فتح خطوط أخرى عبر مطار مشرية نحو وجهات اخرى كقسنطينة وبعض الولايات الـأخرى.