تدشين كاستيل الجزائر “رويبة”.. تطوير التصدير نحو إفريقيا وأوروبا

قام مجمع كاستيل “رويبة” بإنشاء فرع جديد له “كاستيل الجزائر” يضم كافة المديريات الفرعية. بالإضافة إلى تجديد المصنع بعد الحريق الذي نشب السنة الماضية.

وقالت بوشار جولي المديرة العامة لمجمع كاستيل “رويبة”، في تصريح صحفي عقب افتتاح الفرع الجديد، أن الشركة تهدف إلى تطوير التصدير نحو إفريقيا وبلدان أوروبية. أين تم الشروع في التصدير نحو تونس وموريتانيا، وقريبا نحو السنغال عن طريق الخط التجاري الرابط بين الجزائر والسنغال. بالإضافة كذلك إلى التصدير نحو فرنسا وقريبا نحو كندا. من أجل تعزيز مكانة الجزائر أكثر في إفريقيا.

من جهتها قالت نورة معمري مسؤولة العلاقات التجارية بمجمع كاستيل “رويبة”، أن الشركة لديها عدة مشاريع قيد الإنجاز على غرار إنجاز بئر خاص ومحطة لمعالجة المياه الخاصة بالمصنع والتي ستكون قيد التشغيل نهاية السنة .

كما أعلنت ذات المتحدثة، عن إنشاء شركة “كاستيل الجزائر” الواقع مقرها برويبة حيث تم تجميع كل المديريات في المديرية العامة.

وأكدت ذات المتحدثة، حول التصدير، أنه تم الشروع حديثا في التصدير نحو البلدان الإفريقية والأوروبية. غير أن المجمع يهدف إلى الوصول إلى 15 بالمائة من رقم أعمال الشركة في الخارج. وإقامة علاقات تجارية جديدة مع دول أوروبية بتعزيز مكانة الجزائر والمجمع.

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