تدشين مختبر تصنيع لتجسيد مشاريع الشباب

أشرفت وزيرة التكوين رفقة كل من وزير الصناعة والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، على تدشين مختبر تصنيع حديث.

وحسب بيان لوزارة التكوين، اليوم الإثنين، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تم انجاز المخبر من طرف شركة “ال ريم”.

ويسمح هذا الانجاز بتجسيد مشاريع الشباب من خلال تصنيع كامل للوحدات النموذجية وبالتالي معرفة بدقة مدى نجاعة المشروع.

هذا الصرح الصناعي الهام، أشرفت على تدشينه بمعية وزير الصناعة السيد فرحات ايت علي براهام ، وزيرة التكوين بن فريحة هيام والوزير المنتدب المكلف بالموسسات المصغرة السيد نسيم ضيافات.