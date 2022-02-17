تدشين مصلحة الإستعجالات الجديدة بمصطفى باشا وزميرلي

أشرف وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، صبيحة اليوم الخميس، على تدشين مصلحة جديدة للإستعجالات الطبية الجراحية بكل من المستشفى الجامعي مصطفى باشا والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالعاصمة. ورافق الوزير، والي العاصمة، أحمد معبد.

ويأتي هذا، في إطار تجسيد المساعي الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية. بالإعتماد على رؤية جديدة لقطاع الصحة ترتكز بالدرجة الأولى على تحسين آداء المؤسسات الصحية.

وكذا ضمن المقاربة الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة عملا بالتوجيهات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى تجديد وعصرنة القطاع، بما يعكس تطلعات المواطنين و يلبي حاجياتهم الصحية.

وقال بن بوزيد، في تصريح صحفي له بهذه المناسبة، أن المصلحتين تم تجهيزها بأجهزة عصرية لتقديم خدمات استعجالية. مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون عبر كافة ولايات الوطن.

كما ذكر الوزير أن هذه العملية جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهذا لتحسين الخدمات والمنظومة الصحية.

مضيفا أن البداية كانت من الإستعجالات والتي تعتبر الواجهة الأساسية للمستشفى.

وفي قضية التوظيف، أكد وزير الصحة أنه قطاعه سيفتح باب التوظيف للمتخرجين من مراكز الشبه الطبي والأطباء الأخصائيين. وهذا حسب الطلبات والمعطيات الجديدة، من أجل خلق قفزة نوعية في قطاع الصحة.

صور تدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجديدة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا

صور تدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية الجديدة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي

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