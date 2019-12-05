تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية بين الجزائر والشبكة الأوروبية بفالنسيا

دشنت الجزائر اليوم الخميس، نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات، انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة، بالشبكة الأوربية.

وأشرفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، رفقة سفير الجزائر بمدريد توفيق ميلاط، بفالنسيا الإسبانية، على تدشين النظام المعروف بنظام “ORVAL/ALVAL ” على مستوى مدينة فالنسيا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن هذا المشروع جسد في إطار برنامج المخطط الاستعجالي للاتصالات السلكية واللاسلكية ” ORSEC”.

ويأتي ذلك من أجل تأمين الشبكة الوطنية للاتصالات، عقب الحادث التي تعرضت له سنة 2003، لما كانت الجزائر تتوفر على وصلة دولية وحيدة للاتصالات.

بالإضافة إلى رفع القدرات الوطنية في مجال سعة التدفق، وضمان ديمومة الاتصال الدولي.

ويضيف نفس البيان أن المشروع يضمن تنويع نقاط الانزال البحري، من خلال الربط بالشبكة الاسبانية.

وذلك بإعتباره الوصلة الجديدة ضمانا للربط الدائم لشبكتنا الوطنية بالعالم، في حالة تسجيل أي حادث.

تجدر الإشارة إلى أن نظام “ORVAL-ALVAL” الذي يمتد على أكثر من 770 كلم من الألياف البصرية تحت البحر، موصّل بكل من محطة الجميلة بالجزائر العاصمة والمحطتين الجديدتين بوهران وفالنسيا.

كما يعتبر هذا النظام فرصة للمتعامل الوطني للتموقع في السوق الدولية، والانخراط في مسار اللحاق بكبريات مجمعات الاتصالات الدولية.