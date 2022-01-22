تم القيام بعملية نوعية لتدعيم الولايات الجنوبية بكميات كبيرة من زيت المادة، أمس الجمعة. وجاء ذلك، تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تم تدعيم الولايات الجنوبية، بكميات كبيرة من زيت المائدة، محمولة على 10 شاحنات.

وتم توجيه هذه الشاحنات، للساكنة على مستوى 10ولايات وهي جانت، والمنيعة، والمغير، واليزي، وتقرت وورقلة، وتيميمون، والبيض، عين صالح وأدرار.

كما تحتوي كل شاحنة على 6800 صفيحة 5 لتر. أي ما يعادل 34000 لتر وبمجموع 68000 صفيحة 5 لترما يعادل 340.000 لتر.

كما اسدى الوزير التعليمات اللازمة لتأطير هذه العملية من طرف مدراء التجارة للولايات المعنية. بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لتسهيل وصولها السريع للمواطنين.

طالع أيضا:

وزير التجارة عن الزيت.. الجزائر ستكون رقم 1 في تصدير المادة الخام

قال وزير التجارة، كمال رزيق، بداية السنة، إن 2022 ستكون سنة صناعية واقتصادية. كما أشار الوزير إلى أن الجزائر ستصبح البلد رقم واحد افريقيا في تصدير مادة الخام من الزيت. في حين، أوضح، وزير التجارة في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لولاية وهران، أن الجزائر تحتاج 1600 طن من الزيت يوميا. مضيفا أن مصنع صافية في الولاية يغطي 50 بالمائة من هذا الرقم. كما أكد وزير التجارة، أن ما يضخ وينتج يفوق بكثير احتياجات السوق الوطنية. داعيا المواطنين إلى الإرشاد في الاستهلاك.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp