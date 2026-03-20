تدعيم حظيرة النقل الحضري بالحافلات المستوردة عبر الولايات بداية من اليوم

تتواصل عملية تدعيم حظيرة النقل الحضري عبر مختلف ولايات الوطن فبعد ولايتي الجزائر و قسنطينة، تم تسليم دفعة جديدة إلى ولاية عنابة.

وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بتجديد الحظيرة الوطنية للنقل بـ10 آلاف حافلة. وتحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. حيث تمثلت هذه العملية في استلام 50 حافلة جديدة من علامة “تيرصام” لكل ولاية . بسعة 70 و100 راكب، كدفعة أولى ضمن هذا البرنامج.

ومن المرتقب أن تدخل هذه الحافلات حيّز الخدمة الفعلية ابتداءً من اليوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر مختلف خطوط شبكة المؤسسة. بما من شأنه تحسين ظروف تنقل المواطنين وتعزيز جودة الخدمة العمومية.

وحسب وزارة الداخلية والنقل، فإن هذا التدعيم يجسّد خطوة نوعية ضمن مسار تحديث النقل الحضري وعصرنته. من خلال إدماج وسائل نقل حديثة وأكثر استدامة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمة العمومية.

وقد تزامنت هذه العملية مع أجواء عيد الفطر المبارك، حيث سادت أجواء من الفرح والارتياح وسط المواطنين، تعكس الأثر الإيجابي لهذا التدعيم على تحسين ظروف التنقل وتعزيز الخدمة العمومية.

