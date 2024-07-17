تدعيم فرق التدخل بطائرة BE200.. تواصل عملية إخماد حريق غابة بالمدية

تواصل مصالح الحماية المدنية، مجهوداتها من أجل اخماد حريق غابة بولاية المدية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق اندلع في غابة بالمكان المسمى الزهايرية ببلدية وزرة.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 10 شاحنات تدخل، 48 عون بمختلف الرتب.

كما تم تدعيم فرق التدخل بطائرة BE200 من أجل إخماد الحريق نهائيا.

وتجدر الاشارة،إلى ان مصالح الحماية المدنية تدخلت لاخماد هذا الحريق على الساعة 11سا59د.