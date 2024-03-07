تدمير المستشفى الجزائري في غزة

دمرت قوات الاحتلال الصهيوني، المستشفى الجزائري التخصصي في خان يونس، بقطاع غزة، البلدة وأخرجته عن الخدمة.

وخلفت قوات الاحتلال الصهيوني، دمارا كبيرا، في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويقدم المستشفى الجزائري التخصصي خدماته لسكان بلدة عبسان بخان يونس. لكنه بات بعد القصف الإسرائيلي غير قادر على مساعدة السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 23 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة في حين تعمل بقية المستشفيات بشكل جزئي.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الحرب على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في القطاع وإصابة 72 ألفا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن 8 آلاف مريض في حاجة إلى الإجلاء من قطاع غزة.

والمستشفى الجزائري التخصصي العسكري هو مستشفى أقيم في محافظة خان يونس في مدينة عبسان الكبيرة. ويقدم خدماته للمواطنين كافة مدنيين عسكريين.