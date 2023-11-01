تدمير دبابة صهيونية حاولت التوغل في محور جنوب غزة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابة صهيونية متوغلة في محور جنوب غزة بقذيفة “الياسين 105”.
تدمير 4 آليات لجيش الإحتلال في كمين محكم بجحر الديك
وكانت المقاومة الإسلامية قد اعلنت، امس، عن تدمير 4 اليات للكيان الصهيوني في كمين محكم بعد توغلها في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية:
” مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105″ وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”
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