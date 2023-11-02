أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الخميس، عن تدمير دبابتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

وكانت المقاومة الإسلامية، قد أعلنت،أول امس، عن تدمير 4 آليات للكيان الصهيوني في كمين محكم بعد توغلها في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية:

”مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105″ وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”.