تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

وحسب بيان للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فإن “الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية”.

وأضاف البيان: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

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