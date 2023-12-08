تدمير مسجد العمري الكبير أقدم وأكبر مساجد عزة

دمرت قوات الصهاينة مسجد “العمري الكبير”، أقدم وأكبر مساجد قطاع غزة خلال هجماتها.

وحسب وأج نفلا عن مصادر فلسطينية تعرضت أقساما كبيرة من المسجد العمري الذي يقع في البلدة القديمة وسط غزة لأضرار جسيمة وبعضها تحول إلى ركام جراء هجمات مدفعية الاحتلال.

ويعتبر المسجد العمري الذي أسس قبل أكثر من 1400 عام، الأقدم والأكبر في قطاع غزة وبمساحة تبلغ نحو 4100 متر مربع، وتصل مساحة فنائه إلى 1190 مترا مربعا.

وأضافت ذات المصادر أن المسجد العمري تعرض قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى هجمات مدفعية أدت إلى تدمير مئذنته التاريخية.