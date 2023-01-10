تذاكر الذهاب من فرنسا نحو الجزائر.. الجوية الجزائرية تطلق أسعار ترويجية
بقلم نسرين محفوف
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن اطلاق أسعار ترويجية على تذاكر الذهاب فقط، من فرنسا نحو الجزائر. وبوجه التحديد على تذاكر جانت-باريس-جانت.
وأشارت الجوية الجزائرية أن العرض يخص التذاكر المقتناة قبل 31 جانفي 2023 وللرحلات المبرمجة الى غاية 25 مارس 2023. كما أن هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.
وتم عرض تذاكر الذهاب بالأسعار التالية:
ليون- بجاية 117 أورو.
ليون- بسكرة 117 أورو.
ميلوز- قسنطينة 137 أورو.
كما تم عرض رحلات من باريس نحو الجزائر العاصمة، باتنة، الشلف بـ 137 أورو.
بوردو- وهران 107 أورو
نيس-الجزائر 117 أورو
مارسيليا-عنابة 107 أورو
تولوز- الجزائر 107 أورو
باريس -جانت 48 ألف و500 أورو
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