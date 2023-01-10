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تذاكر الذهاب من فرنسا نحو الجزائر.. الجوية الجزائرية تطلق أسعار ترويجية

بقلم نسرين محفوف
تذاكر الذهاب من فرنسا نحو الجزائر.. الجوية الجزائرية تطلق أسعار ترويجية
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن اطلاق أسعار ترويجية على تذاكر الذهاب فقط، من فرنسا نحو الجزائر. وبوجه التحديد على تذاكر جانت-باريس-جانت.

وأشارت الجوية الجزائرية أن العرض يخص التذاكر المقتناة قبل 31 جانفي 2023 وللرحلات المبرمجة الى غاية 25 مارس 2023. كما أن هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.

وتم عرض تذاكر الذهاب بالأسعار التالية:

ليون- بجاية 117 أورو.

ليون- بسكرة 117 أورو.

ميلوز- قسنطينة 137 أورو.

كما تم عرض رحلات من باريس نحو الجزائر العاصمة، باتنة، الشلف بـ 137 أورو.

بوردو- وهران 107 أورو

نيس-الجزائر 117 أورو

مارسيليا-عنابة 107 أورو

تولوز- الجزائر 107 أورو

باريس -جانت 48 ألف و500 أورو

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رابط دائم : https://nhar.tv/dJzV3
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