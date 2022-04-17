تذبذبات في التزود بالماء بهذه البلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “الجزائر”، عن تذبذبات في عملية التزود بالماء الشروب على مستوى أحياء بلديات الدويرة وتسالة المرجة.

وجاء ذلك، تبعا لعطب وقع في شبكة المياه الشروب. حيث تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر سيال اليوم الأحد وإلى غاية الساعة العاشرة، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع.

كما تقام هذه الأشغال بالقرب من حي محمد بن محمد ببلدية الدويرة. وستخلق تذبذبات في عملة التزود بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

بلدية الدويرة كليا وبلدية تسالة المرجة بحي 1310 مسكن، 932 مسكن و1032 مسكن.

هذا وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال.

كما تسخر شركة سيال تجهزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه الشروب.

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