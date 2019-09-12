عاجل

تذبذب في الرحلات الجوية نحو مطارات الجنوب الشرقي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تذبذب في الرحلات الجوية نحو مطارات الجنوب الشرقي
بقلم م .فيصل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مساء اليوم الخميس عن تذبذب في الرحلات من وإلى مطارات الجنوب الشرقي للوطن.

وحسب المكلف بالإعلام والإتصال لدى الجوية الجزائرية فإن سببب التذبذب في الرحلات نحو الجنوب الشرقي للوطن يرجع لسوء الأحوال الجوية.

واضاف ذات المسؤول أن الرياح القوية وإنعدام الرؤية صعب من حركة الملاحة وستدوم حتى تحسن الأحوال الجوية.

وقد تحويل مسار عدة رحلات جوية من وإلى مطارات ولايات الجنوب الشرقي.

للإشارة فقد تساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ما تسبب في سيول جارفة وغلق بعض الطرقات .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699177

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com