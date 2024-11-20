تذبذب في توزيع المياه في عدد من بلديات العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال “، عن برمجة شركة ” مياه تيبازة ” أشغال صيانة دورية على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة ابتداءً من يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 إلى غاية يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وأشارت “سيال”، في بيانها أنه خلال هذه الأشغال سيتم تسجيل تذبذبات مع تعديل في برنامج التوزيع على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة.

حيث سيمس هذا التذبذب على مستوى ولاية الجزائر بلديات المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

أما بولاية تيبازة سيمس كل من القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي و سيدي راشد.

وأكدت سيال أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بعد نهاية الأشغال وإستئناف عملية التحلية على مستوى المحطة ابتداءا من يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.