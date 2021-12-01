تذبذب في حركة سير القطارات ذهابا وإيابا اليوم الأربعاء

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير قطارات الضاحية والخطوط الطويلة ستعرف تذبذبا طيلة نهار اليوم الأربعاء.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن حركة سير قطارات الضاحية إنطلاقا من الجزائر العاصمة نحو كل من العفرون. الثنية وزرالدة “ذهابا وإيابا”. بالإضافة كذلك إلى قطارات الخطوط الطويلة، ستشهد تذبذبا خلال نهار اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان، أن تذبذب الرحلات راجع إلى حركة إحتجاجية قام بها بعض سائقي القطارات، صباح اليوم، بداية من الساعة الثامنة صباحا ودون سابق إنذار.

وعادت رحلات القطارات إلى نشاطاتها الليلية ذات المراقد بداية من الأحد 21 نوفمبر. كما جاء استئناف رحلات القطارات الليلية تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الاستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل. تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19.