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تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة

بقلم نادية بن طاهر
تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة
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عرفت أسعار النفط العالمية، تراجعا، اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تسجل مكاسب أسبوعية بفعل المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4 بالمئة لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل. لكنها ارتفعت 3.8 بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلية المقبل بمقدار 53 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتبلغ 75.67 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أوت المقبل الأكثر تداولا بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 73.67 دولار.

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