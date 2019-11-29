تراجع أسعار النفط بسبب عطلة عيد الشكر

أفادت مصادر إعلامية، أنّ أسعار النفط تراجعت، اليوم الجمعة، بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية التي حدت من النشاط.

من جانب آخر، يرقب المستثمرون اجتماعا لمنظمة أوبك وحلفائها الأسبوع القادم قد يسفر عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لدعم السوق.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى63.59 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لتحقيق مكسب طفيف يبلغ 0.3 بالمئة للأسبوع، في صعود أسبوعي هو الرابع على التوالي،بلغت مكاسب الخام فيه3.1 بالمئة

وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.97 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه غرب تكساس للصعود 0.4 بالمئة، مواصلا الزيادة للأسبوع الرابع على التوالي، بمكاسب 3.2 بالمئة.