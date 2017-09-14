تراجع أسعار النفط وتوقعات بانتعاش الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكنها تمسكت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع توقعات وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب.

انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 18 سنتا، أي ما يعادل 0.3 من المئة إلى 54.98 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر 9 سنتات أي ما يعادل 0.2 من المئة إلى49.21 دولار للبرميل.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لتزايد الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط تقلّص بفعل نمو أقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي.

في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات “أوبك”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل.

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