تراجع إصابات كورونا في الجزائر.. 412 حالة جديدة و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مسجلة تراجعا مقارنة بحصيلة أمس، أين تم تسجيل 515 إصابة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 191583 . فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 5004 ، بعد تسجيل 20 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 395 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 129950 . فيما يتواجد 37 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.