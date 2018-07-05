تراجع الأسعار الدولية للسلع الغذائية في جوان

تراجعت الأسعار الدولية للسلع الغذائية الزراعية الأساسية في جوان لأوّل مرة في 2018.

حيث أثّرت التوترات التجارية على الأسواق حتى مع انخفاض توقعات الإنتاج العالمي.

حسب ما أفادت به اليوم الخميس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على موقعها الإلكتروني.

واستنادا لبيانات المنظمة الصادرة اليوم، بلغ متوسّط مؤشّر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 173.7 نقطة في جوان.

منخفضاً بنسبة 1.3 في المائة عن مستواه المسجل في شهر ماي.

و حسب ذات المصدر، فإنّ الدافع الرئيسي لهذا الإنخفاض هو انخفاض الأسعارالقياسية للقمح والذرة. وكذا الزيوت النباتية بما فيها تلك المصنوعة من فول الصويا.

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤشّر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء يقيس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية.

لسلة السلع الغذائية الأساسية.

و بخصوص أسعار الحبوب، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر.

وأوضحت الفاو بهذا الشأن أنّه وعلى الرغم من التوقعات العامّة بتدهور الإنتاج

بالنسبة للحبوب الرئيسية، فقد تم تسجيل “انخفاضات حادة نسبياً” في الأسعار العالمية للقمح والذرة.

ممّا يعكس تزايد التوترات التجارية فيما ارتفعت أسعار الأرز.