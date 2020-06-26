تراجع التجارة العالمية بـ 12 بالمائة خلال شهر أفريل

تهاوى حجم التجارة العالمية بوتيرة قياسية تجاوزت 12 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي، وسط ذروة تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الإقتصادي.

وأظهرت بيانات مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 12.1 بالمائة خلال أفريل الماضي مقابل تراجع بنسبة 2.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وتراجعت التجارة العالمية بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي خلال أفريل الماضي مع إغلاق المصانع والشركات وتقييد حركة السفر.

وسجلت البيانات تراجع الواردات والصادرات العالمية بنحو 10.7 بالمائة و13.4 بالمائة على التوالي وانخفض الإنتاج الصناعي العالمي بنحو 8.1 بالمائة خلال أفريل الماضي على أساس شهري.

وكانت منظمة التجارة العالمية، قد خففت هذا الأسبوع من تشاؤمها بشأن التوقعات التي تراجعت إلى 13 بالمائة مقابل 32 في المائة المتوقعة في وقت سابق.