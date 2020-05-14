تراجع المخزونات الأمريكية ينعش أسعار النفط

إرتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية .

و تبقى التوقعات مظلمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم حدت من المكاسب مع تهاوي الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا والتخوفات من موجة ثانية له.

وإرتفع خام البرنت بـ 3.08 بالمائة أي إلى 30.09 دولار للبرميل .

كما صعدت العقود الآجلة لخام البرنت غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 3بالمائة أي إلى 26.12 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط إرتفعت في الأسبوعين الماضيين مع بدء بعض الدول بتخفيف إجراءات العزل العام، لكن التخوفات من موجة ثانية سيضغط على تعافي الإقتصاد والطلب.