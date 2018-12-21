تراجع عدد المسافرين الجزائريين نحو فرنسا شهر نوفمبر

كشف المؤشر الشهري للحركة المرورية ،”توندونسيال” الفرنسي، عن تراجع النقل الجوي للمسافرين الجزائريين نحو فرنسا، شهر نوفمبر، بـ %5,9.

عن ارتفاع النقل الجوي للمسافرين لفرنسا، خلال نوفمبر المنصرم، بزيادة قدرت بـ 6,7%.

وأوضحت ذات الهيئة الحكومية، في بيان لها، أنه خلال فصل الخريف، حقق النقل الجوي الفرنسي، على المستوى الدولي، نسبة نمو فاقت 6%، مسجلة 8 ملايين مسافر إضافي.

فيما انخفض عدد المسافرين الجزائريين المتجهين نحو فرنسا بـ 5.9%، و لم تشرح الهيئة أسباب هذا الانخفاض.

أما على الصعيد الدولي، فقد سجل النقل الجوي الفرنسي نموا بـ 7,5%، أي بزيادة قدرها 5,6% في التراكم السنوي.

ومن ناحية الانتظام، شهد شهر نوفمبر، تدهور المؤشرات، إذ بلغت نسبة الرحلات المؤجلة، لأكثر من ربع ساعة عند الذهاب بـ 22%، أي بـزيادة بـ 1,9 نقطة مقارنة بـ 2017.

أما متوسط التأخيرات، بالنسبة لكل الرحلات، فقد بلغ 12,2 دقيقة، أي بزيادة 1,4 دقيقة، مقارنة بنوفمبر 2017.