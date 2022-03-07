تراجع كبير.. هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265297 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6857، بعد تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 34 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 177898. فيما يتواجد 21 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأحد 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

طالع أيضا:

وزير الصحة: نأمل في أن يستمر المنحى التنازلي لكورونا إلى غاية القضاء عليها نهائيا

عقد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين الماضي، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعه بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا.

وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير شكره لجميع عمال القطاع على المجهودات التي بذلوها منذ بداية جائحة كوفيد-16، معبّرا عن أمله في أن يستمر المنحى التنازلي المسجل في عدد الإصابات بالفيروس إلى غاية القضاء عليه نهائيا أو يتحول إلى مجرد إنفلونزا موسمية دون تعقيدات تذكر.

كما إستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لنقل تقديرات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعمال القطاع خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الأحد 27 فيفري 2022.

وزير الصحة يشدد على أهمية إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية

وفي هذا السياق و بناء على التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهوربة، طالب وزير الصحة مدراء الصحة للولايات بضرورة تحسين ظروف الإستقبال و مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية و على وجه الخصوص أقسام ومصالح الإستعجالات الطبية وكذا المؤسسات العمومية للصحة الجوارية والتي شدد الوزير على أهمية إعادة تهيئتها والعمل على توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المراكز الإستشفائية من أجل تلقي خدمات يمكن الحصول عليها على مستوى المؤسسات الجوارية التي قال أنه يجب أن يوفر البعض منها خدمات على مدار الـــ24سا .

ومن جهة أخرى وعلى ضوء الإستقرار المسجل في الوضعية الوبائية، جدد التذكير بضرورة العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الإستئناف التدريجي لمختلف النشاطات خاصة ما تعلق منها بالبرامج الجراحية، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تتم حسب وضعية كل مؤسسة صحية.

بن بوزيد يدعو إلى العودة إلى العمل ببرامج التوأمة بين مختلف المؤسسات العمومية للصحة

واقترح الوزير العودة إلى العمل ببرامج التوأمة بين مختلف المؤسسات العمومية للصحة وعدم جعلها تقتصر فقط بين مؤسسات الشمال و الجنوب و الهضاب العليا، كما اقترح الوزير أيضا توفير خدمة العلاج المنزلي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يخضعون إلى عمليات جراحية صعبة ويضطرون للتوجه نحو المستشفيات مثلا لتغيير الضمادات فقط.

كما ذكر أيضا بأهمية تدارك التأخر المسجل في عدد من المشاريع بسبب جائحة كوفيد-19 بهدف تجديد المنظومة الصحية وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الجلسات الوطنية التي تم تنظيمها مطلع جانفي 2022 بدءا برقمنة واسعة للقطاع في الجزائر بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه العملية وذلك من خلال الإنشاء القريب للوكالة الوطنية للرقمنة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp