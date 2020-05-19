تراجع مبيعات السيارات الأوروبية شهر أفريل بنسبة 78.3 بالمائة

تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية شهر أفريل إلى مستوى قياسي في ظل القيود المفروضة لإحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال إتحاد صناعة السيارات الأوروبي، إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة شهر أفريل إنخفضت بنسبة 78.3 بالمائة أي 282ألف و182 سيارة في الإتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وسجلت المبيعات في خانة العشرات بجميع أسواق الإتحاد الأوروبي لاسيما إيطاليا التي سجلت بنسبة إنخفاض 97.6 بالمائة وبريطانيا 97.3بالمائة وإسبانيا 96.5 بالمائة.

وهوت تسجيلات السيارات بألمانيا بنسبة 61.1 بالمائة وفي فرنسا بنسبة 88.8 بالمائة حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتراجعت مبيعات فولكسفاجن بنسبة 75 بالمائة شهر أفريل ورونو 79.5 بالمائة.

وبعد رفع قيود الحجر على بعض الدول الأوروبية بدأ مصنعي السيارات بفتح المصانع وإستئناف الإنتاج بشكل جزئي شهر ماي لكن تدني الطلب جعلهم بالبعض يوقف إنتاج بعض الطرز