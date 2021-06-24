تراخيص استكشاف منجمي: قبول 238 عرض تقني يتعلق بـ38 موقعا

قبلت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 238 عرض تقني في إطار المناقصة المتعلقة بتسليم تراخيص استكشاف منجمي في 38 موقعا منجميا. وجرت المناقصة، خلال جلسة عامة خصصت لفتح الأظرفة تواصلت أشغالها إلى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، اسماعيل الجوزية، أنه تم قبول 238 عرض تقني من مجموع 256 عرض. وقال الجوزي، إن الوكالة لها دور كبير في ترقية وتطوير القطاع المنجمي في الجزائر. كما أنها مكلفة بترقية أي عمل من شأنه المساهمة في تطوير المناجم في البلاد”.

مشيرا إلى دور الوكالة في تحسيس المتعاملين والمستثمرين بالفرص التي يوفرها هذا القطاع الخلاق للثروة ومناصب الشغل. وجرى فتح الأظرف خلال الجلسة الـ51 لتسليم 38 ترخيص استكشاف منجمي لمواد مثل المرمر والرخام والحجر الجيري ورخام الأونيكس للديكور.

بالإضافة إلى التزيين وكذلك الرمال السيليسية ذات الاستخدام الصناعي (صناعة الزجاج) والكلس والغرانيت والجبس والرمل والرمل الأصفر والصلصال. وتخص عمليات الاكتتاب مختلف الولايات لاسيما جنوب البلاد على غرار تمنراست “7 مواقع للرخام” وبسكرة “موقع واحد خاص بالمرمر”. وميلة “موقع واحد خاص بالحجر الجيري وموقعان اثنان خاصان برخام الأونيكس” ومعسكر “موقع واحد خاص بالرمال السيليسية”.

وتميزت هذه الجلسة بإقبال للمكتتبين على المواقع الخمسة للرمل الواقعة بالمسيلة “موقعان اثنان بسيدي عامر وموقعان بمسيف وموقع خامس بخوبانة”. أما المكتتبين الذين تم قبول عروضهم التقنية، فسيتم دعوتهم يوم 14 جويلية المقبل لتقديم العروض المالية من أجل الاستكشاف.