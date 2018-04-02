تراشق بالكلام بين أردوغان ونتنياهو بسبب غزة

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات مع رئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو بسبب اندلاع أعمال العنف على حدود قطاع غزة الجمعة الماضي.

ولقي 16 فلسطينيا مصرعهم برصاص القوات الإسرائيلية الذي استهدف آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

ووصف أردوغان نتنياهو “بالإرهابي” بعدما اعترض الأخير على ماسماه “المحاضرة الاخلاقية” التركية واتهم أنقرة بقصف المدنيين دون تمييز خلال العمليات العسكرية التي تخوضها قواتها خارج الحدود.

وقال نتنياهو على حسابه على موقع تويتر “لن يستمع أكثر جيش في العالم التزاما بالأخلاقيات إلى محاضرة في الأخلاقيات من شخص يقوم بقصف المدنيين طوال سنوات دون تمييز”.