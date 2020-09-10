ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من كورونا

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ترامب: أنقذت ملايين الأمريكيين من كورونا
بقلم نسرين محفوف

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أنه لولا تصرفات إدارته لتوفي الملايين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، أمس “أغلقنا البلاد وقمنا بشكل فعال للغاية، ونفذنا العمل اللازم. لقد عرفنا هذا المرض الرهيب مع العالم بأسره”.

وقام ترامب بتحميل الصين مسؤولية ما جرى. وقال إن “المرض خرج من الصين، وذهب إلى أوروبا وحول العالم”.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه تصرف بطريقة يعتقد أنها قللت من الذعر بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن إدارته لا تريد أن تبث الذعر في الأماكن العامة أكثر من وباء كورونا.

وقالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض كايلي ماكيناني للصحافيين إن دافع ترامب الوحيد وراء التقليل من خطر الفيروس كان طمأنة الأميركيين.

وأضافت “من المهم إظهار الثقة، من المهم إظهار الهدوء”، لافتة إلى أن “الرئيس لم يكذب أبدا على الأميركيين بشأن كوفيد-19”.


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