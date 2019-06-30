ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد ، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ، في خطوة تُظهر التقارب الكبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية رغم الجمود الذي يخيّم على المحادثات النووية.

والتقى “ترامب”، بـ”كيم” ،في الجانب الجنوبي لقرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وعبر “ترامب”، لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشمال، ليصبح أول رئيس أمريكي على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية.

واعتبر الرئيس الأمريكي “أنه يوم عظيم بالنسبة للعالم”، كما أعرب كيم من جهته عن أمله في “تجاوز العقبات” بفضل علاقاته مع ترامب.

كما كشف ترامب، حسبما نشره موقع “سكاي نيوز” ، عن تبادل زيارة دولة مع كيم في الوقت المناسب .