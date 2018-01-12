ترامب: إيران يجب ان توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

كشف البيت الأبيض بأن دونالد ترامب شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد ماكرون على “أهمية احترام” الاتفاق النووي مع إيران من جانب جميع موقعيه ، وفق ما أعلن الإليزيه.

وحسب بيان للرئاسة الفرنسية “التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها الباليستي وسياساتها الإقليمية، لضمان لإستقرار في الشرق الأوسط.

ويفترض أن يعلن ترامب المعارض بشدة للاتفاق النووي، في الأيام المقبلة ما إذا كان سيعيد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تم تعليقها بعد تفكيك إيران خصوصا منشآت لتخصيب اليورانيوم.

وسبق أن توعدت طهران بالرد مؤكدة أنها “مستعدة لجميع السيناريوهات.