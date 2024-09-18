ترامب: الرؤساء المهمون فقط هم من يتعرضون لإطلاق النار

خلال لقاء في فلينت بولاية ميشيغان، عاد دونالد ترامب ، إلى محاولة الاغتيال المزعومة في فلوريدا.

وربط الرئيس الجمهوري السابق محاولة الاغتيال المزعومة بخططه لفرض ضرائب باهظة على واردات السيارات من المكسيك والصين.

وقال المرشح البالغ من العمر 78 عامًا: “وبعد ذلك نتساءل لماذا أُطلق النار عليّ”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تسافر إلى بنسلفانيا. اتصلت بالرئيس السابق يوم الثلاثاء “لتخبره مباشرة أنها سعيدة لأنه آمن وسليم”. وكان الحديث “وديا ومختصرا”، بحسب المصدر ذاته.

وقال الديمقراطي البالغ من العمر 59 عاماً خلال مقابلة في فيلادلفيا: “لقد أخبرته بما سبق أن أعلنته علناً. لا مكان للعنف في بلادنا”.

وقال دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن كامالا “كان أكثر لطفًا” خلال هذه المكالمة.

ورأى يوم الاثنين أن المشتبه به الذي اعتقل يوم الأحد في فلوريدا بتهمة محاولة الاغتيال المزعومة ضده. “التزم بخطاب بايدن وهاريس وتصرف وفقا لذلك”.