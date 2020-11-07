ترامب عبر”تويتر”: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير

غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، على تويتر قائلا ” لقد فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير”.

وأطلق دونالد ترامب تغريدة على موقع تويتر صباح اليوم يتساءل فيها عن سبب ارتفاع المصوتين على غريمه جو بايدن.

وغرد ترامب “نحن بحاجة إلى توضيح لكيفية ارتفاع هذه الأرقام خلال اليومين أو ثلاثة الماضية”.

ويذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لا زالت تظهر تفوق المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على ترامب بعديد الولايات الرئيسية.

وعمّق جو بايدن، السبت، الفارق بينه وبين دونالد ترامب في ولاية جورجيا، مع اقتراب ساعة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

توقع المرشح الديمقراطي الفوز برئاسة الولايات المتحدة، حيث يقترب من التغلب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعد انتخابات غير مسبوقة.

ويحتاج أحد المرشحين إلى 270صوتا من أصوات المجمع الانتخابي لتأمين مقعد الرئاسة.