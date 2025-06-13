ترامب: على إيران إبرام صفقة قبل أن يتلاشى كل شيء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ على إيران إبرام صفقة قبل أن يتلاشى كل شيء، مشيرا إلى إن إدارته أعطت إيران الفرصة تلو الأخرى للتوصل لإتفاق.

وقال ترامب، أنه طلب من إيران إبرام صفقة ولكن بغض النظر عن مدى محاولتهم ومدى اقترابهم لم يتمكنوا من إنجازها.

مؤكدا أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عرف سابقا بالإمبراطورية الإيرانية.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

واستهدف الهجوم مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل بـ”رد قوي ومؤلم” دون الإعلان عن تفاصيل فورية.

في حين أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد، مع توقعات باستخدام صواريخ باليستية في هجوم منتظر على تل أبيب.