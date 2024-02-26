ترامب: لن “أحمي” الأمير هاري إذا أصبحت رئيسًا

تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على هامش اجتماع للمحافظين، عن مصير الأمير هاري إذا أعيد انتخابه للرئاسيات المقبلة.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، عند سؤاله، السبت، على هامش اجتماع سياسي للمحافظين. أنه إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فلن يفعل شيئا لمساعدة الأمير.

وقال لصحيفة “ديلي إكسبريس” الأمريكية: “لن أحميه. لقد خان الملكة، هذا أمر لا يغتفر”. مضيفا أن إدارة بايدن كانت “سخية للغاية” تجاه الأمير هاري.

ولمح دونالد ترامب إلى الإجراء الأخير الذي ستهدف تأشيرة هجرة الأمير هاري.

وقال ترامب إنه لم يكن من المفترض أن يحصل دوق ساسكس على تأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.

ورفضت الإدارة الأميركية في جويلية الماضي تقديم الوثائق التي أكملها هاري، معتبرة أنها لا تخص المصلحة العامة.

وفي منتصف فيفري، تحدث هاري عن علاقته بالجنسية الأمريكية، التي يمكنه التقدم للحصول عليها، كونه متزوجًا من أمريكية.

وقال في مقابلة مع برنامج Good Morning America: “إنها فكرة طرأت على ذهني، لكنها بالتأكيد ليست أولوية في الوقت الحالي”.

وردا على سؤال عن حياته في كاليفورنيا، حيث يقيم منذ انسحابه من العائلة المالكة عام 2020 مع زوجته ميغان وطفليه. قال دوق ساسكس إنه “يحب كل يوم” في هذا البلد. لكنه لا يشعر بأنه أمريكي.

واستقر هاري وميغان في كاليفورنيا في مونتيسيتو في أوت 2020، بعد أن أمضيا بضعة أشهر في كندا، في منطقة فانكوفر. وغادروا العائلة المالكة والمملكة المتحدة في أوائل عام 2020.