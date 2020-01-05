ترامب: نحن الأقوى في العالم وسلاحنا يستهدف إيران إذا هجمتنا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن أمريكا هي اللأقوى في العالم.

وكتب دونالد ترامب، في تغريدة له اليوم، قائلا ” أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية”.

وأضاف ترامب “نحن الاكبر والأفضل على الإطلاق في العالم، إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، أو أي أمريكي، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم ودون تردد”.

وسبق لترامب أن توعد إيران بضربة أقوى من كل سابقاتها، وإستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني.