ترامب وزوجته ميلانيا يصابان بفيروس “كورونا”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية، بعد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين.

وقال ترامب أمس الخميس، إنه والسيدة الأولى ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي انتظارا لنتائج الفحوص، التي أُجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر”: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19، سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور، سوف نتجاوز هذا معا!”.

وقال ترامب على تويتر “هوب هيكس التي تعمل بجد دون أن تأخذ إستراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19”.

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” (Air Force One) مع الرئيس ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو، الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه، الأربعاء، عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وقال ترامب “إنها تعمل بجهد.. غالبا ما تضع قناعا؛ لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية”، مشيرا إلى أنه يقضي “وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى”.