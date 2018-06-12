ترامب وكيم يتوجهان إلى مكان انعقاد القمة في سنغافورة

توجه، صباح الثلاثاء كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى فندق كابيلا بسنغافورة.

وهو المكان المخصص لعقد القمة بين الرئيسين.

ومن المقرر أن يستهل ترامب وكيم لقاءهما بمصافحة تاريخية واجتماعات تستمر ساعات عدة.

وأكدت واشنطن أن الاهتمام الأساسي خلال القمة سيتمحور على قضية “نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بصورة تامة لا رجعة فيها”.

وكان أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالين هاتفيين مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان أصدره ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أن ترامب بحث مع الزعيمين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية في ظل القمة المرتقبة.

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني على مواصلة التنسيق المشترك بعد انعقاد اللقاء.