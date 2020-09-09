ترامب يأمر بإنشاء قوات فضائية شبيهة بقوات روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، إنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف “أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيسا، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين، يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه”.

واعتمد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم “قوة الفضاء الأمريكية” في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما.

وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.