ترامب يتعهد بوقف “جنون التحول الجنسي”

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، إنه يريد وقف “جنون التحول الجنسي” منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض.

وأكد ترامب، خلال فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 جانفي، “مراسيم لإنهاء تشويه الأطفال جنسيا. وإخراج المتحولين جنسيا من الجيش ومن المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.

مشدداً على أن “السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستتمثل في أن ثمّةَ جنسين فقط، ذكر وأنثى”.

وحول ملف الهجرة، وعد ترامب باتخاذ تدابير فورية ضد ما وصفها بـ”جرائم المهاجرين”. متعهدا بتصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية أجنبية.

وقال إنه سيوقّع، يوم تنصيبه، سلسلة كاملة من المراسيم “لإغلاق حدودنا أمام المهاجرين غير الشرعيين ووقف غزو بلادنا”. وأضاف أنه، في ذلك اليوم نفسه، “سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة”.

وندّد الرئيس المنتخب بوصول مهاجرين غير نظاميين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. قائلا إنه تحدث إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، موضحا “قلت لها: لا يمكنكم أن تفعلوا هذا ببلدنا”.

كما أطلق ترامب وعودا تعهد بتحقيقها في ولايته الثانية، راسما صورة قاتمة لعهد الرئيس جو بايدن. ونائبته كامالا هاريس التي هزمها في انتخابات عام 2024.