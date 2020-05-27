ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الرئاسيات الأمريكية 2020 وتضييق حرية التعبير

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع تويتر، متهما إياه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وتضييق حرية التعبير.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر:” تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن تغريدتي حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح، بناءً على التحقق بواسطة أخبار سي إن إن وواشنطن بوست، تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك”.

وكتب تويتر: “ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزوير الناخبين “.