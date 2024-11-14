ترامب يختار صاحب فكرة “فصل المهاجرين عن أطفالهم” في حكومته

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن تعيين، توم هومان، مسؤولا عن الوكالة المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة “آي سي إي”، في إدراته المقبلة.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشال”: “يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولا عن أمن حدودنا.. قيصر الحدود”.

وأضاف “أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه لمراقبة حدودنا وضبطها”. مشيرا إلى أنه سيكون مسؤولا “عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين” وإعادتهم إلى بلادهم.

ويأتي تعيين هومان قبل أسابيع من عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض مطلع 2025. بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس ،في الانتخابات الرئاسية.

وحسب تقارير إعلامية غربية، فإن هومان يتبنى توجهات يمينية متشددة في قضايا الهجرة. ويركز على تنفيذ القوانين بشكل صارم بغض النظر عن التبعات الإنسانية.

ويعرف بمواقفه القوية ضد الهجرة غير القانونية، كما يدعو إلى محاسبة الأشخاص الذين يعبثون بنظام الهجرة في البلاد. وأثناء عمله في إدارة الهجرة والجمارك خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، كان من مؤيدي سياسة “التطبيق الصارم للقوانين”. التي أدت إلى فصل كثير من الأطفال المهاجرين عن ذويهم عند الحدود.

وكانت قضية الهجرة محورا رئيسيا في حملة ترامب الانتخابية، حيث تعهد مراراً بإطلاق “أكبر برنامج لترحيل المهاجرين” في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفا المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأشاد ترامب في أكثر من مرة في حملته الانتخابية بهومان، مشيرا إلى أنه سوف يستعين به، إذا فاز في الانتخابات.