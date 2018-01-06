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ترامب يخرج عن صمته اتجاه محتوى الكتاب

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ترامب يخرج عن صمته اتجاه محتوى الكتاب
بقلم محمد برمكي

“انا عبقري ومتزن عقليا” هي  كلمات كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسابه على صفحة تويتر.

جاء خلال رده على محتوى الكتاب الذي انتقد فيه بشدة فترة حكمه الأولى في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، “في الحقيقة وخلال فترة حياتي”، يعد الاستقرار العقلي والذكاء أهم الصفات المميزة لشخصيتي.

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