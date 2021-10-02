ترامب يرفع دعوى قضائية ضد تويتر لإستعادة حسابه

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد عملاق التواصل الإجتماعي “تويتر”، لأجل إستعادة حسابه والذي تم حجبه قبل أشهر.

وطالب ترامب في إنذار دعوى أولية ضد تويتر، باستعادة سريعة لحسابه، حيث جاء في الدعوى أن موقع “تويتر” ألغى حسابه، الذي كان يضم حوالي 80 مليون متابع، بسبب ضغط من قبل خصومه السياسيين.

هذا وحجب موقع “تويتر” حساب ترامب في 8 جانفي 2021، بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف، طبقا لما ذكره الموقع في ذلك الوقت.

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كما تم حجب حسابي ترامب على “فيسبوك” و”يوتيوب” بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في جانفي الماضي.

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