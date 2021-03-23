ترامب يسخر من سقوط بايدن ويعلق :”ثلاث عثرات كاملة..”

سخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من تعثر الرئيس جو بايدن أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية.

وقال ترامب ساخرا: “هذا فظيع، لم تكن عثرة واحدة بل ثلاث عثرات كاملة”، مضيفا أن الحادثة “لم تحظ بالتغطية المطلوبة”.

وشهد العالم لقطات فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، تعثر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن سرعة الرياح في قاعدة أندروز الجوية، قرب واشنطن ربما كانت السبب في تعثر بايدن.

ولم تذكر المتحدثة، ما إذا كان بايدن قد خضع لفحص طبي بعد الحادث أم لا.