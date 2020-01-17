ترامب يسمح بحرية الصلاة في المدارس العامة لجميع الديانات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السماح بالصلاة في المدارس العامة، بالإضافة الى مبادرات دينية أخرى، لحماية الحرية الدينية.

وغردت اليوم الجمعة، على تويتر، أن هذه الخطوة تهدف الى الحد من التمييز بين الأشخاص والجماعات الدينية.

وتشمل التغييرات، التي أُعلن عنها في اليوم الوطني للحرية الدينية، تحديث الإرشادات الفيدرالية بشأن الصلاة في المدارس العامة.

وقال ترامب “نحن اليوم نعلن بفخر خطوات تاريخية لحماية حق الصلاة في المدارس العامة، لا يوجد شيء أكثر أهمية من ذلك”.

ودعا الرئيس الأمريكي الى الإبلاغ عن حرمان الأفراد من حق الصلاة المحمية دستوريًا، كما يتطلب من هذه الإدارات الإبلاغ عن التهم العامة المتعلقة بالتمييز الديني ، مثل الدعوى القضائية ، إلى وزارة التعليم الأمريكية.

وأضاف: “بينما أنا رئيس … لن نسمح سندعم الحرية الدينية للجميع، ولن أسمح لأحد بخرق هذا”.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن وزارة التعليم تقترح لوائح وإرشادات إضافية ، بما في ذلك لائحة تنص على أن “المؤسسة العامة للتعليم العالي لا يمكنها حرمان مجموعة من الطلاب المتدينين من المزايا والامتيازات والحقوق التي تتمتع بها المجموعات الطلابية العلمانية الأخرى”.