ترامب يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الصين على إنتشار وباء كورونا

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ترامب يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الصين على إنتشار وباء كورونا
بقلم نادية بن طاهر

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة الصين بشأن إنتشار جائحة كورونا عبر العالم.

وقال ترامب، في رسالة مسجلة تم إرسالها إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة: “يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها”.

وحسب وكالة “رويترز”، أورد الرئيس الأمريكي في رسالته: “أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر”.

وأضاف ترامب: “في وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراضا لن ينشروا المرض، يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالهم”.


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